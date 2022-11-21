رئيس النواب يحيل قانوني السلك الدبلوماسي والاستثمار إلى لجان البرلمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 12:33 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة رسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة.

رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.