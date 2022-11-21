محافظة بورسعيد: وصول سفينتين سياحيتين على متنهما 1175 سائحا (صور)

جدة - نرمين السيد - ذكر المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحى شهد اليوم الإثنين، استقبال سفينتين سياحيتين ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، وعلى متنهما 1175 سائحا.





وأوضح المكتب - فى بيان اليوم - أن الميناء استقبل السفينة VARIETY VOYAGER التى ترفع علم جزر المارشال، وعلى متنها 68 راكبا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهه إلى الغردقة لاستكمال رحلتها السياحية.

وأضاف أنه تم استقبال أيضا " السفينة CELESTYAL CRYSTAL "كريستال السماوية" من مالطا، وعلى متنها 1107 ركاب من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم عقب عودة 645 سائحا من رحلتهم إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، فيما قام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد.

وأشار البيان إلى أنه تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول.

وأكد أن زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية تعكس الثقة فى موانئ المنطقة وتقديمها كافة الخدمات، مما يعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.