- 1/2
- 2/2
وأوضح المكتب - فى بيان اليوم - أن الميناء استقبل السفينة VARIETY VOYAGER التى ترفع علم جزر المارشال، وعلى متنها 68 راكبا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم متوجهه إلى الغردقة لاستكمال رحلتها السياحية.
وأضاف أنه تم استقبال أيضا " السفينة CELESTYAL CRYSTAL "كريستال السماوية" من مالطا، وعلى متنها 1107 ركاب من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم عقب عودة 645 سائحا من رحلتهم إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، فيما قام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد.
وأشار البيان إلى أنه تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول.
وأكد أن زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية تعكس الثقة فى موانئ المنطقة وتقديمها كافة الخدمات، مما يعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة بورسعيد: وصول سفينتين سياحيتين على متنهما 1175 سائحا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.