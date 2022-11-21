حياة كريمة تغير وجه الحياة فى قرى الغربية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف التالى، أبرز المشروعات التى تنفذها حياة كريمة، فى قرى الغربية. يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية والسكن الكريم والوعى المجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية والعمرانية، من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والخدمات الرياضية والثقافية، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل من خلال قروض للمشروعات الصغيرة والتدريب المهنى.

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