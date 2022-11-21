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محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة تعارضات توسعة طريق السويس (صور)

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محمد صابر 2022-11-21 11:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، رئيس حى النزهة، وعدد من قيادات المحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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