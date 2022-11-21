محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة تعارضات توسعة طريق السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، رئيس حى النزهة، وعدد من قيادات المحافظة.