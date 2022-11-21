انت الان تتابع خبر توزيع وجبات مدرسية على المدرسين.. التعليم تصدر قرارها الحاسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على توزيع وجبات مدرسية على المدرسين بداية من الفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022-2023.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكد على أنه لا نيه مطلقاً لما يشاع حول توزيع وجبات مدرسية على المدرسين في الفصل الدارسي الثاني أسوه بما يتم فعله مع الطلبة والطالبات في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة أنه تم التشديد على الوجبات مقتصرة علة التلاميذ فقط للمراحل التعليمية قبل الجامعي مشيرة أنه تم إصدار توجيهات إلي الإدارات التعليمية بضرورة متابعة عملية توزيعها للتأكد من وصولها إلي الطلاب.