انت الان تتابع خبر عاجل .. مصرع وإصابة أكثر من 10 أشخاص في حادث آليم على “الصحراوى الغربى” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الأثنين لسيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى “أسوان – القاهرة”من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الصحراوى الغربى” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط و لقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.