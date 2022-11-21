انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022: حر بس محدش يخفف ملابس للأطفال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أن درجات الحرارة سوف تواصل الارتفاع خلال الساعات القادمة، في ظل ظاهرة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.وأوضحت هيئة الأرصاد سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل البرودة في ساعات الليل على كافة الأنحاء، مطالبة المواطنين بعد تخفيف الملابس.

وأضافت الهيئة أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.