انت الان تتابع خبر بعد شوية يا ست البيت .. قطع المياه عن هذه المناطق في المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية عن قطع المياه اليوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقانوأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة الثانية مساءً، بسبب أعمال الصيانة الدورية وغسيل الشبكات

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.