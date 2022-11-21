انت الان تتابع خبر لأكثر من 4 ساعات .. قطع الكهرباء بعد لحظات عن هذه المناطق بـ”الغربية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية، بيان هام اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة .

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية:

وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي لفترة 5 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.