انت الان تتابع خبر لأكثر من 4 ساعات .. قطع الكهرباء بعد لحظات عن هذه المناطق بـ”الغربية” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الغربية، بيان هام اليوم الأثنين 21 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة .
موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية:
وأكدت شركة الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي لفترة 5 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية:
وحددت شركة كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي منطقة شارع ينابيع الخير، وشارع الخلطة الأسفلتية، وشارع الوحدة