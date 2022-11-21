رئيس الوطنية للاعلام: نشعر بالفخر والسعادة لنجاح مؤتمر المُناخ فى ظل القيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:33 صباحاً - تحية إعزاز وتقدير لأبناء الوطنية للإعلام لما قدموه من تغطية إعلامية احترافية لمؤتمر المُناخ

يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على نجاح تنظيم مؤتمر المُناخ الذى استضافته مصر ، و التهنئة لكل من ساهم وشارك فى إنجاح فعاليات المؤتمر العالمي

و أعرب حسين زين عن سعادته وفخره بنجاح فعاليات مؤتمر المُناخ الذى يعتبر نقطة محورية هامة فى جهود العالم لانقاذ كوكب الأرض والبشرية من أخطار وتداعيات تغير المُناخ ، و أن نجاح المؤتمر أكد على دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي والدولي ، كما عكس قدرات وإمكانيات الدولة المصرية التى احتضنت هذا العددد الكبير من المشاركين بتنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة ، حيث ظهر تنظيم المؤتمر فى صورة مبهرة أثنى عليها كافة المشاركين ، و عكست الصورة الحضارية المشرقة لمصر وما يجري بها من تنمية حقيقة غير مسبوقه فى كافة المجالات ، فضلا عن تحقيق أهداف المؤتمر والتى انعكست بنتائج ايجابيه لمصر ، ويعد انجاز جديد وهام يضاف لرصيد الدولة المصرية

وهذا يدلال وبقوة على أننا نسير بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة حديثة مدنية وقوية تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطنين فى ظل القيادة الحكيمة الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر والتحية لكافة فرق وأطقم عمل التغطيه الإعلامية لمؤتمر المُناخ لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات المؤتمر على مدار الساعة

وأثنى رئيس الهيئة على التغطيه الاحترافية المتميزة التى نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسى ، والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناولت كافة فعاليات المؤتمر بمهنية واحترافية

وأضاف زين لقد أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق أنهم على قدر المسئولية وقاموا بدورهم الوطني بمهنية واحترافية منذ البدء فى الاستعداد لعقد مؤتمر المُناخ من خلال تقديم جرعة توعوية لقضايا البيئة وعلى رأسها قضية تغير المناخ عبر تطويع عدد كبير من البرامج وتقديم فترات مفتوحة وتنويهات وبروموهات ، ومتابعة وإبراز جهود مختلف مؤسسات الدولة فى تجهيزاتها الخاصة بانعقاد المؤتمر ، وكيف كانت استعدادتهم وإسهاماتهم الكبيرة المتميزة من أجل توفير كافة الخدمات لضيوف مصر و سبل إنجاح المؤتمر .

وصولاً الى يوم انطلاق فعاليات المؤتمر وتغطية مراسم استقبال الوفود وكلمات رؤساء الدول المشاركة وجلسات النقاش المختلفة حول المحاور والقضايا المتنوعة التى ناقشها المؤتمر من استخدام الطاقة النظيفة و المتجددة والمبادرات التى تسهم فى الحد من تداعيات تغير المناخ على البشرية ، وإجراء لقاءات مع عدد من الضيوف المشاركين لشرح وتوضيح كافة التفاصيل لوضع المشاهد فى قلب الحدث ، وانتهاءاً بختام فعاليات المؤتمر ، حيث كانت هناك متابعة لحظية لكافة الفعاليات و خرجت التغطية بشكل رائع ومتميز يليق بمكانة مصر الدولية والاقليمية وأهمية هذا الحدث العالمي

وكانت الوطنية للاعلام قد اتخذت شعارا ،، لا صوت يعلو فوق صوت COP27 ،، حيث أعدت خطة برامجية متكاملة ، فضلا عن البروموهات والتنويهات لشرح وتوضيح أهمية انعقاد المؤتمر ، و تسليط الضوء على القضية التى يناقشها من حيث أسباب تغير المناخ ومخاطره وسبل الحد من تداعياته على البشرية ، كما سخرت الوطنية للإعلام كافة الامكانات التقنية والهندسية وتجهيز فرق العمل على أعلى مستوى لنقل كافة تفاصيل الحدث العالمي

وتتمنى الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين التوفيق والنجاح للجميع بما يحقق الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل الجمهورية الجديدة وبالقيادة الحكيمة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية