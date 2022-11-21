وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:33 صباحاً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT ) لعام 2022، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022.

وأوضح د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي أن مشاركة الوزارة بالمؤتمر والمعرض تأتي في إطار دعم خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي.

وأضاف د.هشام فاروق أن الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستشارك في هذا الحدث بهدف عرض المخرجات التطبيقية والصناعية والإنجازات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بعقد عدد من الندوات التخصصية وتنفيذ عدد من الفعاليات تخص طلاب الجامعات والمطورين منهم.

وأوضح المتُحدث الرسمي للوزارة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف تشارك بالعديد من المحاور، حيث يتضمن المحور الأول: "سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، ويشمل مشاركة الوزارة، والجهات التابعة للوزارة ( أكاديمية البحث العلمى – صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – وحدة التحول الرقمى)، في حين يتضمن المحور الثاني: مشاركة الجامعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحور الثالث يشمل عقد جلسات الحوار، أما المحور الرابع سيتضمن إجراء عدد من المسابقات فى مجال الألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلاب، والمشاريع الناشئة، والأمن السيبراني، ومسابقة الابتكار الجامعية، ومسابقة لحملة الماجستير والدكتوراه، وأخيرًا سيشمل المحور الخامس (الابتكار وريادة الأعمال) تنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين وأصحاب المخرجات التطبيقية، ومشاركة حاضنات الأعمال التى ترغب فى الاشتراك فى التحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

جدير بالإشارة إلى أن الوزارة ستشارك في المؤتمر والمعرض من خلال مجموعة من قيادات الوزارة تضم كل من : د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى، ود.محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.عمرو فاروق عبدالخالق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.ماجد محمد غنيمة مدير إدارة الشراكات والتسويق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ إطلاقه.