القوى العاملة تعقد ورشة للتوعية بمعايير العمل الدولية 

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعى، والاستقرار فى مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على احترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.





جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحتها "الوزارة" تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، وتنتهى فعالياتها اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات: شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، والمركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والقومى للمرأة.

وجاء فى بيان لوزارة القوى العاملة أن انعقاد "الورشة" يأتى ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال إفريقيا، والذى تتضمن أهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطنى، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

وقال البيان الصحفى إن الجلسة التعريفة تضمنت الحديث عن معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات، وإجراءات اعتمادها وتقديمها إلى الحكومات والتصديق عليها، وكذلك العلاقة بين معايير العمل الدولية والقانون الوطنى، والهيئات الإشرافية للمنظمة، متمثلة فى لجنة الخبراء ولجنة تطبيق المؤتمر، ولجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وكيفية تأثير الآلية الإشرافية للمنظمة على التشريعات المحلية، ومقدمة حول قواعد البيانات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، فضلاً عن معايير العمل الدولية فى مصر.

ويتضمن برنامج اليوم الاثنين دور الوزارات المصرية فى تقديم التقارير، وتقنيات تقديم التقارير، وعرض الاتفاقية رقم 155 بشان السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، والاتفاقية رقم 187 بشان الإطار الترويجى للسلامة والصحة المهنية، ومناقشة كيفية وضع خطة عمل للتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم التقارير، واقتراح نقاط الاتصال فى كل وزارة، وبعض التوصيات.

وفى كلمته التى ألقاها إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، ورئيس المكتب الفنى، وأمين عام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، والوضع الحالى للمعايير فى مصر.

وقال إن مشروع أضواء فى المقام الأول يخدم مصلحة الحكومة المصرية، والتى لطالما حرصت على تقديم كافة الردود على المعايير الدولية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والتى وصل بها إلى أفضل انواع الممارسات فى الفترة الحالية.

وأضاف المستشار القانونى أن الجلسة التعريفية تناولت المناقشة حول ماهية معايير العمل الدولية ولماذا نهتم بها، بشفافية مع توضيح أهدافها للسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على كوكب الأرض كما ورد فى دستورها، وكذلك تقوم على تقديم الدعم والمشروعات التنموية من جانب، وحارس على تطبيق الاتفاقيات الدولية من جانب آخر.

وأشار "عبد العاطى"، إلى أن عمل خطط لتعزيز التزام الدولة لمعايير العمل الدولية وفقاً للاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها، ساعد المنظمة فى سعيها لتأدية وظائفها، وسهل من عمل لجنة الخبراء، ولجنة تطبيق الاتفاقيات التابعة للمنظمة والتى يقدم لها التقارير التى صدقت عليها الدولة المصرية بعد التشاور مع فريق أصحاب الأعمال وفريق العمال.