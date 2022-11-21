الزراعة: الإفراج عن 196 ألف طن أعلاف بـ88 مليون دولار خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة، من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حول جهود الوزارة فى متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزى، فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن الإفراج شمل 158 ألف طن من الذرة بحوالى 57 مليون دولار وحوالى 38 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 27 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 مليون دولار. ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الأربعة أسابيع الماضية 756 ألف طن منها 532 ألف طن ذرة، 224 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وبذلك يكون الإجمالى حوالى 370 مليون دولار.

وأشار إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وفى سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة التنسيق مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.