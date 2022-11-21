الهجرة: الاستعانة بخبرات الجالية المصرية بكندا فى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على فتح آفاق التعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم بالتعاون والتنسيق مع سفاراتنا وقنصلياتنا المصرية بكل الدول، مشيرة إلى أن التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج أمر مهم جدًا للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم.





جاء ذلك خلال استقبالها الأنبا بولس، أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، فى إطار تعزيز التعاون والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، حيث تناول اللقاء أحوال الجالية المصرية بكندا والتنسيق والتعاون لخدمتهم.

وفى هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى المبادرة التى أطلقتها بعنوان "ساعة مع الوزيرة" للقاء الجاليات المصرية حول العالم للاستماع إليهم ولرؤاهم واقتراحاتهم، وكانت البداية بلقاء الجالية المصرية بكندا، معربة عن سعادتها بهذا التواصل.

كما أشارت السفيرة سها جندى إلى البرامج التى تنظمها وزارة الهجرة لشباب المصريين أبناء الجيلين الثانى والثالث المصريين بالخارج، لربطهم بوطنهم الأم، والتى لها أثر كبير فى نفوس أبنائنا حيث يتم تنظيم زيارات للأماكن السياحية والأثرية وتعريفهم بحضارة بلدهم هذا بالإضافة إلى المشروعات القومية التى تتم على أرض مصر، وكانت آخرها ملتقى "لوجوس" الثالث الذى عقد تحت رعاية وزارة الهجرة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحظى خلاله الشباب لأول مرة بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لافتة إلى أنه كان لقاء ثرى تمت مناقشة كل الجوانب التى طرحها الشباب على دولة رئيس الوزراء.

وتابعت الوزيرة أنه خلال فعاليات الملتقى تم تنظيم زيارات للشباب للمشروعات القومية والأماكن السياحية، حيث أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه بمصر من تنمية وتطور، لافتة إلى أن الشباب أبدى رغبتهم بالعودة إلى مصر والعمل فى مجال تخصصاتهم، وإفادة وطنهم.

ومن جانبه، أكد الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، أن الجالية المصرية بكندا من الجاليات المتميزة فمنهم أعضاء فى البرلمان وبها أفضل أطباء ومحامين وصيادلة بكندا، لافتًا إلى رغبته فى التعاون مع وزارة الهجرة لتنظيم زيارات لأبناء الجيل الثانى والثالث لشباب المصريين بالخارج لزيارة الأماكن السياحية الفرعونية والإسلامية والمسيحية لتعريفهم بالحضارة المصرية والحفاظ على هويتهم المصرية حيث إن مثل هذه الزيارات تمثل لهم مصدر فخر واعتزاز.

وأضاف أن الجالية المصرية فى كندا لديها العديد من الخبرات فى كل المجالات ويرغبون فى خدمة وطنهم، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تنظيم زيارات لعدد من الأطباء المتخصصين فى جراحات العمود الفقرى للأطفال بالقرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر بالإضافة إلى قيام عدد من الشباب بتدريس اللغة الإنجليزية والفرنسية للشباب والأطفال بالصعيد، حيث تم التدريس لعدد 1200 من شبابنا بالصعيد خلال أكتوبر الماضى، وكل هذا ينمى من روح الانتماء والمسؤولية لدى شبابنا المصريين بالخارج تجاه وطنهم، بالإضافة إلى فخرهم بزيارة مصر معلنًا أن هؤلاء الشباب بدأوا فى تدشين مجموعات للترويج للدولة المصرية والسياحة لدى الكنديين.

وفى هذا الإطار، أبدت الوزيرة إعجابها بهذه الروح الوطنية ومبادرة الجالية المصرية بكندا، لخدمة وطنهم وتوفير الكشف الطبى وإجراء عمليات جراحية للفئات الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى تعليم اللغات لأبنائنا، لافتة إلى أنها بحاجة إلى تموين قاعدة بيانات لكل التخصصات التى يتميز بها أعضاء الجالية المصرية بكندا ووسيلة للتواصل معهم، حتى يتم الاستفادة منهم فى عملية التنمية التى تتم على أرض مصر.

وفى هذا الشأن تطرقت الوزيرة إلى الجلسة الحوارية التى نظمتها وزارة الهجرة ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 لعدد 6 من شباب المصريين بالباحثين والدارسين بالخارج لعرض مقترحاتهم وأفكارهم وتقديمها إلى الجهات المعنية، وهؤلاء الشباب هم أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى"، منوهة إلى أنها على تواصل دائم معهم وعلى علم تام بكل تخصصاتهم، ومن ثم فإن وزارة الهجرة تعمل على التعرف على التخصصات التى يتميز بها الخبراء والعلماء المصريين بالخارج لاستكمال قاعدة بيانات العلماء المصريين بالخارج التى تم البدء بها من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".

كما أشارت السفيرة سها جندى إلى أنه من الممكن أن يتم التعاون فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، لتنفيذ فعاليات سواء توفير الكشف الطبى على المواطنين أو توفير فرص لتعليم اللغات بالقرى الأكثر احتياجا والأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، أو للتبرع لصالح "حياة كريمة".