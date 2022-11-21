قطاع الأعمال: نحرص على التحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على التحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، إلى جانب تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.





جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التحول الرقمى.

حضر الاجتماع المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وعدد من القيادات بالوزارتين.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات مشروع التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كذلك تم التطرق إلى الموقف التنفيذى لمشروع ميكنة منظومة العمل بوزارة قطاع الأعمال العام فى إطار تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنجاز مشروع التحول الرقمى فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كل قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارتين لتمكين وزارة قطاع الأعمال العام من تطوير بنيتها التكنولوجية فى ضوء الجهود المبذولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.