«مترو الأنفاق» تكرم بطلة السباحة البارالمبية لذوى الهمم (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق السباحة المصرية ملك ممدوح محمد من أبناء العاملين بالشركة، صاحبة التاسعة عشر عاما والطالبة بالفرقة الأولى بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولاعبة نادى البنك الأهلى والحاصلة على برونزية العالم فى الاتحاد الخماسى للسباحة البارالمبية لذوى الهمم "حركى"، وحصلت على أكثر من سبعون ميدالية مابين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى مختلف البطولات المحلية والعالمية ممثلة للمنتخب المصرى.





وأوضح ممدوح محمد فنى أول بالقوى الكهربائية بالخط الثانى لمترو الأنفاق والد ملك أنها متفوقة أيضا دراسيا منذ الصغر وحصلت فى المرحلة الثانوية على مجموع 90 % وإضيف إلى مجموعها 2% حافز رياضى وتمكنت من الالتحاق بكلية الإقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة لتكمل مسيرتها الرياضية داخل الجامعة لتمثل منتخب الجامعة بعد حصولها على المركز الأول بالميدالية الذهبية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يذكر أن ملك ستمثل منتخب مصر فى بطولة العالم للسباحة البارالمبية والتى ستقام داخل مصر بالعاصمة الإدارية فى الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر لعام 2022، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشجيع ذوى الهمم وتقديم كامل الدعم لهم.

وختاما تقدمت أسرة ملك بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على الإهتمام بذلك التكريم والتشجيع وحسن الاستقبال متمنيين له دوام الصحة والعافية لانه بمثابة الأب الداعم لجميع أبنائه المتفوقين دراسيا ورياضيا من أبناء العاملين بالشركة.

وحرص المهندس على الفضالى على توجيه كلمات الشكر والتقدير والدعم إلى البطله المصرية " ملك " ووصفها بالواجهة المشرفة لمصر ولشركة مترو الأنفاق كونها أحد أبناء العاملين وطالبها بمزيد من التفوق والتقدم وتحقيق المزيد من النجاحات الدراسية والرياضية، وتم إلتقاط الصور التذكارية مع البطلة ومع اسرتها وسط سعادة عارمة من الجميع.

ويتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير والتهنئة لجميع أبناء العاملين لتفوقهم الدائم فى مختلف المجالات الرياضية والدراسية متمنيين دوام التقدم والنجاح.