بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بحى الفردوس بالسادات الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 4/12/2022، وحتى يوم الإثنين 2/1/2023، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بها، بحى الفردوس، بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.





وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة (1)، من 1 : 100، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 5/12/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 6/12/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 7/12/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 8/12/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الإثنين 12/12/2022، والقطع من 701 : 800، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 801 : 900، يوم الأربعاء 14/12/2022، والقطع من 901 : 1000، يوم الخميس 15/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 18/12/2022، والإثنين 19/12/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة. وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة (2)، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 22/12/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 25/12/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 26/12/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 27/12/2022، والقطع من 601 : 700، يوم الأربعاء 28/12/2022، والقطع من 701 : 780، يوم الخميس 29/12/2022، وتم تخصيص يومى الأحد 1/1/2023، والإثنين 2/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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