انت الان تتابع خبر بالفيديو… أسرار عمرو أديب مع الدته: كانت بتبوسني عشان تعرف بشرب سجاير ولا لا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بانتقاد كل ما يحدث حالياً حول العالم، وهو الذي استهدف البشر بالترويج للمخدرات وغيرها من المواد المخدرة وغيرها من المواد الجديدة، وهي تؤدي لتدمير الشباب، وقال “أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن ما الغرض من نشر المخدرات والفلوس ده كلها منين، ويرجعوا يقولوا خلوا بالك من الأولاد طيب نأخذ بلدنا من إيه ولا إيه”.

أسرار كثيرة بين عمرو أديب ووالدته

وتحدث عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وقال أن كل الأمور أصبحت صعبة كثيراً مع انتشار الكثير من المخدرات مثل الكريستال وهو الذي يعتبر من المواد القاتلة، ووجه سؤال قائلاً “ماذا نفعل مع أولادنا هل من المعقول كل ما يرجع أقعد أشمه وقوله امشي على الخط عشان أعرف إذا كان شارب ولا لأ”.

وأضاف عمرو اديب قائلاً “انا كانت أمي تقولي هات بوسة عشان تعرف إذا كنت شارب سجاير ولا، دا كان أخرها لما كانت امي عاملة نفسها واخدا بالها مني، لكن الحاجات التاني لا ريحة ولا طعم ولا شكل”.