انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وبيان بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم وغداً، وجاء تحذير شديد اللهجة منها بكل ما يحدث في الفترة الحالية من تقلبات جوية في البلاد، وسوف تتساقط الأمطار على كل السواحب الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر “حلايب، شلاتين”.

حالة الطقس اليوم وغداً الثلاثاء في مصر

وسوف تنخفض الرؤية الصباحية على العديد من الطرق بسبب تكون الشبورة المائية الشديدة، ومن المرجح أن يحدث نشاط الرياح أثناء ساعات الليل، وهذا الأمر هو الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالطقس البارد أثناء ساعات الليل، وينتشر طقس خريفي مائل للحرارة في القاهرة ويكون شديد البرودة في الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الشديدة التي تحدث اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في كل المحافظات، وتنخفض الحرارة كثيراً في ساعات الليل، وتمت مناشدة كل المواطنين بأن يتم ارتداء الملاس الثقيلة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة في الليل، ومن المتوقع أن تسقط الأمطار التي تكون من متوسطة إلى حادة.

درجات الحرارة اليوم غداً

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27- 17

جنوب الصعيد 33- 18

شمال الصعيد 27- 14

السواحل الشمالية 25- 18

جنوب سيناء 29- 20

درجات حرارة متوقعة غداً الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26- 17

جنوب الصعيد 34- 18

شمال الصعيد 26- 14

السواحل الشمالية 25- 18

جنوب سيناء 28- 20