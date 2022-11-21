حالة الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وبيان بدرجات الحرارة

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم وغداً، وجاء تحذير شديد اللهجة منها بكل ما يحدث في الفترة الحالية من تقلبات جوية في البلاد، وسوف تتساقط الأمطار على كل السواحب الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر “حلايب، شلاتين”.
تحذيرات من الشبورة المائية
حالة الطقس اليوم وغداً الثلاثاء في مصر
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الشديدة التي تحدث اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في كل المحافظات، وتنخفض الحرارة كثيراً في ساعات الليل، وتمت مناشدة كل المواطنين بأن يتم ارتداء الملاس الثقيلة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة في الليل، ومن المتوقع أن تسقط الأمطار التي تكون من متوسطة إلى حادة.
درجات الحرارة اليوم غداً
تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين
القاهرة الكبرى والوجه البحري 27- 17
جنوب الصعيد 33- 18
شمال الصعيد 27- 14
السواحل الشمالية 25- 18
جنوب سيناء 29- 20
درجات حرارة متوقعة غداً الثلاثاء
القاهرة الكبرى والوجه البحري 26- 17
جنوب الصعيد 34- 18
شمال الصعيد 26- 14
السواحل الشمالية 25- 18
جنوب سيناء 28- 20