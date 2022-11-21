انت الان تتابع خبر زلزال قوته 6 ريختر بجزيرة كريت في اليونان يصيب مصر… التفاصيل كاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شعر اليوم جميع سكان القاهرة في الفترة الساعات الماضية، وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن احساسهم بهزة أرضية قوية، وتعد من أكثر الأشياء التي جعلت الجميع يتسألون عن سببه وتوابعه.

نوابع زلزال حدث اليوم

وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط “EMSC” إن زلزالا وصل قوته لـ 6 درجات هو ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الأحد، وهذا ما جاء عن روسيا اليوم، وقال المركز ان الزلزال حدث على عمق 10 كيلومترات، وايضاً في يوم 18 سبتمبر 2022، الزلزال وصل شدته لـ 5.4 درجة مناطق في البحر داخل جنوب اليونان وبين بيلونيز وجزيرة كريت.

وأوضح الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الحقيقة الكاملة حول وجود توابع للزلزال الذي حدث في الساعات الأخيرة الماضية، وجاء على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح قوته 5.8 ريختر، وقال “الزلزال حدث في اليونان ولم يحدث له أي توابع سوى التابع الوحيد الذي شعر به عدد من سكان المحافظات المصرية في الإسكندرية والقاهرة وبعض محافظات ومدن الدلتا”.