بحضور عددِ من ”الوزارات”..”القوي العاملة” تفتتح ورشة للتوعية بمعايير العمل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:30 صباحاً - أكدت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة المصرية وقعت على 64 إتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الإتفاقيات على أرض الواقع خاصة إحترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي،و الإستقرار في مواقع العمل ،وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج ،من أجل التنمية القائمة على إحترام المعايير وبيئة العمل اللائقة..جاء ذلك خلال ورشة عمل إفتتحتها "الوزارة" تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية ،والتي إنعقت بفندق انتركونتنينتال سيتى ستارز بالقاهرة ،وتنتهي فعالياتها اليوم الاثنين ، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شئون المجالس النيابية ،والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتخطيط والتجارة والصناعة ، والبيئة ،والشباب والرياضة ،و"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" و" القومى للمرأة".

وجاء في بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الاثنين أن إنعقاد هذه "الورشة" يأتي ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال أفريقيا ، والذى تتضمن اهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوي الوطنى ، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية ، و تقديم الدعم الفنى لإقرار الإتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية .

وفى كلمته التى ألقاها إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة ،ورئيس المكتب الفنى ، وأمين عام المجلس الاعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل ، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية ، والوضع الحالى للمعايير فى مصر ، وقال ان مشروع أضواء فى المقام الأول يخدم مصلحة الحكومة المصرية ، والتى لطالما حرصت على تقديم كافة الردود على المعايير الدولية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والتى وصل بها إلى أفضل انواع الممارسات فى الفترة الحالية .

واضاف المستشار القانونى ان الجلسة التعريفية تناولت المناقشة حول ماهية معايير العمل الدولية ولماذا نهتم بها ، بشفافية مع توضيح أهدافها للسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على كوكب الارض كما ورد فى دستورها ، وكذلك تقوم على تقديم الدعم والمشروعات التنموية من جانب ، وحارس على تطبيق الاتفاقيات الدولية من جانب آخر ، وقال إن مصر باعتبارها عضو فى المنظمة صدقت على 64 إتفاقية،ساهمت فى التشريعات الوطنية النافذة .

واشار "عبد العاطى" ان عمل خطط لتعزيز إلتزام الدولة لمعايير العمل الدولية وفقاً للإتفاقيات الدولية التى قمنا بالتصديق عليها ،ساعد المنظمة فى سعيها لتأدية وظائفها ،وسهل من عمل لجنة الخبراء، ولجنة تطبيق الإتفاقيات التابعة للمنظمة والتى يقدم لها التقارير التى صدقت عليها الدولة المصرية بعد التشاور مع فريق اصحاب الاعمال وفريق العمال .

من جانبه قدم كون كومبيير خبير منظمة العمل الدولية ، الشكر والتقدير للمستشار القانونى للوزير والسادة الحضور ، مشيراً إلى ان مصر إنضمت إلى منظمة العمل الدولية فى عام 1936 ، والتى اصبح عدد الدول الاعضاء بها 187 دولة ، بما يعنى ان المنظمة تضم فى عضويتها أغلب دول العالم ، واوضح ان المنظمة تأسست عام 1919 ، وتم الاحتفال بمرور 199 عام على تأسيسها فى القاهرة ، وانها تأسست فى ظل متغيرات منها الثورة الصناعية والإستعمار لبعض الدول ،حيث ظهرت ظواهر العنف وعدم المساواة الإقتصادية والاجتماعية والتوتر السياسى واستغلال العمال فى المصانع واماكن العمل .

واضاف "كومبيير" ان منظمة العمل الدولية فى عام 1945 أصبحت إحدى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة بعد اتفاقية مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة ،و تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال الذين يلعبون دوراً على قدم المساواة فى المنظمة صاحبة وضع المعايير ، وان اعضاؤها جزء منها،و بوسعهم وضع معايير خاصة بالعمل ، ولهذا سمى المؤتمر الخاص بها مؤتمر العمل الدولى وهو البرلمان الدولى للعمل يتم وضع قواعد عالمية للعمل بداخله ..

وقال البيان الصحفي الصادر عن وزارة القوى العاملة ان الجلسة التعريفة تضمنت الحديث عن معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات ، وإجراءات إعتمادها وتقديمها إلى الحكومات والتصديق عليها ، وكذلك العلاقة بين معايير العمل الدولية والقانون الوطنى ، والهيئات الاشرافية للمنظمة ، متمثلة فى لجنة الخبراء ولجنة تطبيق المؤتمر ، ولجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ، وكيفية تأثير الآلية الإشرافية للمنظمة على التشريعات المحلية ، ومقدمة حول قواعد البيانات الخاصة بمنظمة العمل الدولية ، فضلاً عن معايير العمل الدولية فى مصر ..كما يتضمن برنامج اليوم الاثنين دور الوزارات المصرية فى تقديم التقارير ، وتقنيات تقديم التقارير ، و عرض الاتفاقية رقم 155 بشان السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ، و الاتفاقية رقم 187 بشان الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية،ومناقشة كيفية وضع خطة عمل للتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم التقارير ، واقتراح نقاط الاتصال فى كل وزارة ، وبعض التوصيات .

يذكر أن مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،ووضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشان جميع أبعاد برنامج العمل اللائق،وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA، وبدأ المشروع فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات ،ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف ، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة ، وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

شارك في الورشة من وزارة القوى العاملة:إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، وريم فيصل ، واسماء جمال ، وإيمان حسانين من الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، ومحمد عبد الرحمن المكتب الاعلامى للوزير .