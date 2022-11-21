هيئة الدواء تعلن عن دورة تدريبية للتعريف بكيفية التحقق من طريقة الإختبار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:30 صباحاً - تعلن هيئة الدواء المصرية ، ممثلة في مركز التطوير المهني المستمر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، عن فتح باب التسجيل فى دورة لمقبل بمقر الهيئة بالمنصورية، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.. علمًا بأن أخر موعد للإشتراك وسداد المقابل المادي للدورة التدريبية، الأحد ٢٧ نوفمبر المقبل.

وتهدف الدورة التدريبيةالتي تستهدف ممثلي شركات الأدوية وممثلي المنظمات العاملة فى البحوث الإكلينيكية، إلى التعريف باَليات التحقق من صحة الإجراءات التحليلية للمستحضرات الحيوية في إدارة التقييم المعملي الخاصة بالمعامل الرقابية على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم شرح مُفصل عن اَليات التحقق من صحة الإختبارات وذلك في نطاق المبادئ التوجيهية الدولية، من خلال شرح اَليات التحقق من صحة إختبارات الفصل الكروماتوجرافي HPLC واَليات التحقق من صحة إختبارات الـــــــــ Immunochemical Methods بمختلف التقنيات بالاضافة إلى اَليات التحقق من صحة إختبارات كلا من الــــــــــIn Vivo & In Virto بمختلف التقنيات، كما سيتم إلقاء الضوء على مختلف التحديات التي تواجه إدارة التقييم المعملي في إجراء تحليل العينات والتحقق من صحة طريقة الاختبار.

وسيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3zG3TBW

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3UeJMCU