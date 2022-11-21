اليخوت والشبورة.. لوحة فنية تزين نيل القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - اليخوت تغطيها الأقمشة لحمايتها من الشبورة التى كست سماء القاهرة والجيزة، ومعظم المحافظات، بعد ليلة مليئة بالرحلات الترفيهية لسكان القاهرة والجيزة، تقف فى صفوف منتظمة بالقرب من كوبرى الجيزة.

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