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المتحدث العسكرى: خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

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أحمد حمدى 2022-11-21 10:10 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى.

ووفق حساب المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الرسمى، على فيسبوك، يزور الخبير الطبى المركز يوم 3 ـ 12 ـ 2022.

ومن المقرر أن تناظر الحالات بالعيادة التحضرية جميع أيام الأسبوع، عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية مساء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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