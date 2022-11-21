المتحدث العسكرى: خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى.





ووفق حساب المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الرسمى، على فيسبوك، يزور الخبير الطبى المركز يوم 3 ـ 12 ـ 2022.

ومن المقرر أن تناظر الحالات بالعيادة التحضرية جميع أيام الأسبوع، عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية مساء.