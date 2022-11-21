تجديد الاعتماد الدولى لبرنامج الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة من اليونسكو

جدة - نرمين السيد - تواصل جامعة القاهرة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية دوليا حيث حصلت كلية الهندسة جامعة القاهرة على تجديد الاعتماد الدولى لبرنامج "الهندسة المعمارية" بنظام الفصلين الدراسيين من منظمة اليونسكو والاتحاد الدولى للمعماريين، لمدة 5 أعوام غير مشروطة، وذلك بعد زيارة لجنة من 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولى للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كل المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حصول برنامج الهندسة المعمارية على تجديد الاعتماد الأكاديمى الدولى يضعها فى مكانة تنافسية عالمية للتميز فى التعليم المعمارى ورفع مكانة الجامعة فى التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الاعتراف ببرنامج الهندسة المعمارية من خلال اعتماد اليونسكو والاتحاد الدولى للمعماريين، يعد تقييما مرجعيا دوليا للجودة فى التعليم المعمارى بكلية الهندسة، ويتم التقييم من خلال عملية المراجعة الأكاديمية الدقيقة وغير المتحيزة والقائمة على الأدلة Evidence Based.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد الكلية، أن لجنة الاعتماد ضمت 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولى للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كل المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية والمادية للبرنامج، والاطلاع على أعمال الطلاب التى تظهر المخرجات التعليمية للطلاب خلال عام أكاديمى كامل، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مختلفة مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستبيان جودة العملية التعليمية، وانتهت إلى قرار تجديد الاعتماد الدولى للبرنامج لخمس سنوات (2022-2027) بدون شروط.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، الشكر لأسرة الكلية وعلى رأسهم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتور عماد الشربينى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن حسان رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية، وهيئة التدريس بالقسم، على الجهد غير المحدود الذى بذلوه لتجديد الاعتماد الدولى لبرنامج الهندسة المعمارية.