تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة من اليونسكو والاتحاد الدولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 09:38 صباحاً - د. الخشت: اعتماد اليونسكو والاتحاد الدولى لبرنامج كلية الهندسة يعد تقييما مرجعيا دوليا للجودة فى التعليم المعمارى بعد مراجعة أكاديمية دقيقة قائمة على الأدلة

د. حسام عبد الفتاح: لجنة الاعتماد ضمت 5 معماريين من 4 دول فحصت كافة المستندات الأكاديمية للبرنامج مع استعراض الإمكانات البشرية والمادية ومشروعات الطلاب على مدار عام كامل

تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية دوليًا حيث حصلت كلية الهندسة جامعة القاهرة على تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج "الهندسة المعمارية" بنظام الفصلين الدراسيين من منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين، لمدة خمسة أعوام غير مشروطة، وذلك بعد زيارة لجنة من 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولي للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كافة المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن حصول برنامج الهندسة المعمارية على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي يضعها في مكانة تنافسية عالمية للتميز في التعليم المعماري ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن الاعتراف ببرنامج الهندسة المعمارية من خلال اعتماد اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين، يعد تقييما مرجعيا دوليا للجودة في التعليم المعماري بكلية الهندسة، حيث يتم التقييم من خلال عملية المراجعة الأكاديمية الدقيقة وغير المتحيزة والقائمة على الأدلة Evidence Based.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد الكلية، أن لجنة الاعتماد ضمت 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولي للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كافة المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية والمادية للبرنامج، والاطلاع على أعمال الطلاب التي تظهر المخرجات التعليمية للطلاب خلال عام أكاديمي كامل، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مختلفة مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستبيان جودة العملية التعليمية، وانتهت إلى قرار تجديد الاعتماد الدولي للبرنامج لخمس سنوات (2022-2027) بدون شروط.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، الشكر لأسرة الكلية وعلى رأسهم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتور عماد الشربيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن حسان رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية، وهيئة التدريس بالقسم، على الجهد غير المحدود الذي بذلوه لتجديد الاعتماد الدولي لبرنامج الهندسة المعمارية.