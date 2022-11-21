صحيفة إماراتية: مصر تبهر العالم بمؤتمر المناخ

وأوضحت أن المؤتمر شهد حضورا قويا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر فى تاريخها لكوكبة من صناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، ما يؤهل مصر مستقبلا لاستضافة مزيد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى بكل ثقة.
وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "شعلة المناخ فى أيد أمينة"، أنه امتدادا لهذا النجاح تسلمت دولة الإمارات الشعلة لتنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ "كوب 28"، بعد اختتام نسخته الـ27 فى مصر، وفى جعبتها تصميم على أن تقدم للعالم نسخة قادرة على أن تثمر حلولا ومخرجات تصب فى خدمة العيش الآمن على كوكب الأرض، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، واستحداث ما يسهم فى التنمية المستدامة ويساعد على مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن التصويت الساحق لصالح استضافة الإمارات لـ "كوب 28" عام 2023، كان تعبيرا واضحا عن ثقة العالم فى قدرات الإمارات وريادتها فى كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والرخاء والتقدم، موضحة أن كل المعنيين بالبيئة والتغيرات المناخية على مستوى العالم، على علم ودراية بما تفعله الإمارات وما تتخذه من إجراءات عملية من أجل الاقتصاد الأخضر والحياة الآمنة والبيئة النظيفة.
وأوضحت أنه لن يكون النجاح الباهر الذى حققته دبى فى استضافة إكسبو 2020، بعيدا عن أذهان المعنيين بقمة المناخ، حيث أبهرت دبى العالم بقدراتها التنظيمية وأفكارها الإبداعية وقدرتها على حشد العالم كله لما فيه مصلحة البشرية، ولذلك يدرك العالم أن كل فعالية تنظمها أو تستضيفها الإمارات ستكون فى أيدٍ أمينة.
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