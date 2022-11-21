البابا يصلى قداس تدشين كنيسة الملاك البحرى فى حدائق القبة

جدة - نرمين السيد - ويشارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية فى تدشين الكنيسة، كما يشارك فى الصلاة عدد من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.

وكان البابا تواضروس الثانى قد ترأس يوم أمس الأحد، صلاة القداس الإلهى من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، فى إطار الاحتفال بعيد تجليسه العاشر، حيث تم ترقية 11 من أساقفة المجمع المقدس إلى درجة مطران، بينهم 8 من أساقفة الوجه القبلى واثنين من أساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، وأسقف واحد من إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الصلوات والترقية، أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة ومجموعة كبيرة من أبناء الكنيسة. وصلى قداسة البابا القداس الإلهى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم وعقب انتهاء فصل الإبركسيس أقيمت صلوات رسامة المطارنة الجدد. شارك فى صلوات القداس.. من الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة، ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، بينما امتلأت الكاتدرائية بكهنة وأراخنة وشعب الإيبارشيات التى نال أساقفتها رتبة مطران. وأشار قداسة البابا فى كلمة قصيرة ألقاها قبل بدء صلوات الرسامة، إلى أن الآباء الأساقفة الذين سينالوا رتبة مطران لهم فى خدمة الأسقفية أكثر من ثلاثين سنة، قاموا خلالها بالرعاية والافتقاد وتعبوا كثيرا فى عملهم. وفسر قداسته مفهوم الترقية قائلا: "الترقية فى الكنيسة معناها مزيد من الخدمة والمحبة والاتضاع والوداعة، فأرقى درجة فى الخدمة الكنسية هى غسل الأرجل، وفقا للنموذج الذى قدمه لنا السيد المسيح يوم خميس العهد". والآباء الذين نالوا رتبة مطران اليوم، هم أصحاب النيافة: الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، بمحافظة أسيوط. الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة. الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونين، بمحافظة المنيا. الأنبا أغابيوس مطران دير مواس ودلجا، بمحافظة المنيا. الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط. الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس. الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط. الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، بمحافظة قنا. الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا. الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا. الأنبا يوسف مطران جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية.

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