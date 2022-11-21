جدة - نرمين السيد - وتقع محطة ناصر التبادلية على 7100 متر مسطح، مكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر، وبها 4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر بمعرفة المواطنين. كما يوجد بالمحطة 37 سلما كهربائيا من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة، إلى جانب أنها مؤهلة لاستقبال ذوى الهمم بـ 2 مصعد كهربائى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7100 متر وتربط الخط الأول بالثالث.. معلومات عن محطة مترو ناصر التبادلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.