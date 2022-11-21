الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية جديدة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، واعتبارها أعلى من المعدل الطبيعى، إلا أن هذا الأمر لن يستمر، حيث إنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا، وتصل فى القاهرة الكبرى لـ23 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.
ولفتت الأرصاد إلى أن الشبورة المائية ستقلل من الرؤية الأفقية، ومن المهم أن يحتاط الجميع، وخصوصا أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية.
وتوقعت الأأرصاد أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل، سيكون هناك تقلبات جوية وأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، لافتة إلى أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارا خفيفة مثل "الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر".
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