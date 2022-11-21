صرف مرتبات نوفمبر خلال ساعات.. و7 ملايين عامل يستفيدون من زيادة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأكد عماد حمدي، عضو المجلس القومى للأجور، أنه سيتم صرف العلاوات الاستثنائية البالغة 300 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر نوفمبر.
وأضاف، خلال مداخلة له ببرنامج من مصر، الذى يعرض على قناة cbc، أنه يستفيد من القرارات الجديدة حوالى 7 ملايين عامل مصرى.
وأشار إلى أن هناك مناقشات مع أصحاب الأعمال لزيادة العلاوة الاستثنائية وخاطبوا شركات القطاع الخاص والبعض منها بدأ ينفذ الزيادات للعمال.
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