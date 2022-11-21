تفاصيل إحالة قانون الحكومة بشأن مخالفات البناء إلى لجان البرلمان لدراسته

جدة - نرمين السيد - وقال السجينى، خلال حوار له فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن الدولة تجتهد من أجل تقنين أوضاع البناء في مصر، مشددا على أن الدولة تسعى إلى إزالة عقبات تصاريح البناء.

وأكد أن هناك 3 مشروعات قوانين للتصالح البرلمان ينظرهم الآن، موضحا أن هناك تيسيرات كثيرة في مشروعات قوانين التصالح، لأن مجلس النواب مهتم بوضع معادلة ناجحة فيما يخص مخالفات واشتراطات البناء.

وتابع: "نسعى لوضع قانون قابل للتطبيق وبه قدر كبير من المرونة والشجاعة، متابعا: وصل لنا خلال الفترة الماضية 2.8 مليون طلب تصالح".