لا يوجد خسائر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد، فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية، سجلت اليوم الإثنين، هزة أرضية باليونان على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح.

وأوضح المعهد، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلى، وقت الحدوث والقوة 1:24:52 مساء بالتوقيت المحلى، القوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض ٣٥,٨٦ شمالا، خط الطول ٢٦,٦٢ شرقا، والعمق 85 كم.

وأكد المعهد أن هناك ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أنه شعر به بعض المواطنين فى بعض مدن الدلتا.