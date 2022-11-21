شعر به مواطنو الدلتا والقاهرة.. خريطة توضح مركز حدوث زلزال اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد، فى تعليقه على الخريطة التى نشرها عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه بعد نشر البيان الأول للزلزال، بدأت تتوالى اتصالات للمعهد بشعور بعض المواطنين به فى بعض من مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وفى وقت سابق، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التى شعر بها المواطنون بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى.

تفاصيل زلزال اليوم

وقال المعهد، فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية، سجلت اليوم الإثنين، هزة أرضية باليونان على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح .

وأوضح المعهد، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلى، وقت الحدوث والقوة 1:24:52 مساء بالتوقيت المحلى، القوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض : ٣٥,٨٦ شمالا، خط الطول ٢٦,٦٢ شرقا، والعمق 85 كم.

وأكد المعهد أن هناك ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أنه شعر به بعض المواطنين فى بعض مدن الدلتا.