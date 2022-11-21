عاجل.. زلزال فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات

جدة - نرمين السيد - وكتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن هناك زلزلا حدث فى مناطق المهندسين وأكتوبر، مؤكدين شعورهم بهزة أرضية، إلى جانب وقوعه فى بعض المحافظات الأخرى.

وتأتى هذه الأنباء مع عدم تأكيدات من المعهد القومى للبحوث الفلكية حتى الآن.