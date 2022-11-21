القومى للأجور يكشف تطبيق الحد الأدنى للمرتبات فى القطاع الخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مجدى البدوى، خلال حوار له، مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمثابة استقرار مجتمعي، مناشداً أصحاب الأعمال بتطبيقه، ومراعاة العمال.
وأضاف البدوى، أن الحد الأدنى للأجور ارتفع خلال الفترة الماضية منذ 2014 بنسبة 150%، متابعا الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كان 625 جنيها فقط.
وأشار عضو المجلس القومى للأجور، إلى أن الحد الأدنى فى القطاع الخاص خلال الفترة الماضية أصبح 2400 جنيه، مشددا على أن الحد الأدنى شهد نقلة كبيرة وواضحة.
وقال: نسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بحلول يناير المقبل
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