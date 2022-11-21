مُؤتمر لتسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم، مؤتمر "تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالوادى الجديد"، والذى عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المُحافظة، وشهد حضورًا موسعًا شمل وفد من الأطباء الأوروبين والمصريين، وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، وعصام القاضى نائب رئيس مجلس إدارة شركة سفارى مصر لسياحة الاستشفاء، والدكتور هانى مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.





وناقش المؤتمر أبرز المقومات الطبيعية التى تتمتع بها المحافظة والتى جعلت منها مقصدًا متميزًا للسياحة الاستشفائية، كما طُرحت الرؤى للنهوض بهذا القطاع، وتم استعراض عدد من التجارب الرائدة فى مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية والتى تمتاز المحافظة بزراعتها. وخلال كلمته أعرب المحافظ عن بالغ سعادته وترحابه بضيوف المحافظة الذين أتوها قاصدين التعرف على سحرها وبهاء طبيعتها، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ التوصيات والمقترحات التى يُسفر عنها المؤتمر لتنشيط سياحة الاستشفاء بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والصحة. من جانبها نقلت نائب وزير السياحة والآثار تحيات وزير السياحة والآثار مؤكدةً ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة، ولافتةً إلى أهمية هذا المؤتمر للنهوض بالسياحة الاستشفائية؛ فى ظل تحول العالم إلى الأخضر والسعى لصون الطبيعة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

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