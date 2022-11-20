محافظ الدقهلية يعقد أول اجتماع بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديده تضم العديد من الصناعات التى تحتاج إليها مصر.





جاء ذلك خلال عقده اليوم الأحد، أول اجتماع للمجلس الاقتصادى الاجتماعى بالمحافظة عقب قرار تشكيله لبحث ومناقشة المعوقات التى تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين وذلك بحضور نائب المحافظ هيثم الشيخ وممثلين عن رجال الأعمال، والمستثمرين، والتكتلات الاقتصادية، والقيادات المجتمعية، والشخصيات العامة، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وتناول الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التى تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين.

كما أكد مختار أن الهدف من دعم وتطوير الاقتصاد هو توفير فرص عمل للشباب والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى من المنتجات الغذائية والصناعات المتنوعة.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التى تتمتع بموقع جغرافى متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيرة.

كما أشار مختار إلى أن الدقهلية تتمتع بالأيدى العاملة الوفيرة وخبرات متنوعة فى العديد من الصناعات التى يجب علينا دعمها وتطويرها.

وقال المحافظ: "لدينا مناطق صناعية تتميز بموقعها الجغرافى مثل المنطقة الصناعية بجمصة وتقع على الطريق الساحلى وتتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والأسكندريه بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالعصافرة والتى تقع بالقرب من بحيرة المنزلة، كما يوجد لدينا مناطق استثمارية عديدة مثل المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ومدينة عالمية جديدة وهى مدينة المنصورة الجديدة وجامعات حكومية وأهلية وخاصة، وكل ذلك سيكون محط اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل كافة مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد.