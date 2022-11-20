انت الان تتابع خبر مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022.. كل الموظفين حضروا جيوبكم السقعانه هتدفي خلاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - 1- تقوم وزارة المالية في مصر بالإعلان عن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022، وهذا كون لكل من يعملون في الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها الكثر من الأماكن الأخرى، ويسعي الجميع لمعرفة الموعد المميز للحصول على المرتبات كاملة.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022 للموظفين

وسوف يتم صرف المرتبات لشركات البترول ويكون لمدة 3 أيام من 20 و22 و25 نوفمبر ومقدمة حسب ملكية راس المال.وصرف يوم 20 نوفمبر 2022 لشركات القطاع البترول للقطاع المشترك.

وتصرف المرتبات للمصالح والهيئات في أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 28 و29 و30 نوفمبر.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2022 بالزيادة المقررة

زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.

يبدأ مرتب الدرجة العالية الجديد من 6600 جنيه مقابل 6300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور الجديد لدرجة المدير العام يبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه.

مرتب الدرجة الأولى الجديد يبدأ من 4800 جنيه بدلًا 4500 جنيه قبل الزيادة

مرتب الدرجة الثانية الجديد يبدأ من 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

مرتب الدرجة الثالثة الجديد يبدأ من 3720 جنيها مقابل 3420 جنيها قبل الزيادة

مرتب الدرجة الرابعة الجديد يبدأ من 3480 جنيها بدلًا من 3180 جنيها.

مرتب الدرجة الخامسة الجديد يبدأ من 3240 جنيهًا.

الحد الأدنى للمرتبات 3 آلاف جنيه للدرجة السادسة بدلًا من 2700 جنيه قبل الزيادة.