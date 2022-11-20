انت الان تتابع خبر تويوتا مصر تضع المعتصمين أمام خيارين: يا تحجز بـ30 جنيه للدولار يا تاخد فلوسك بفائدة 18% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتصم عدد من المواطنين خلال الفترة الحالية داخل تويوتا مصر الواقع في منطقة العباسية، وذلك بعد قرار الشركة اليابانية لصناعة السيارات، رفض تسليمهم السيارات على الأسعار القديمة وبالتحديد قبل شهر أبريل الماضيوأدعت تويوتا مصر أنها لن تسطيع تسليم المواطنين الذي قاموا بدفع من 100 ألف إلي 150 ألف جنيها مصرياً كحجز للسيارات بداعي أن لا يوجد أي سيارات لديهم وأن هناك مشكلة في الاستيراد، وذلك على الرغم من تأكيدها أنها سوف تقوم بتسيلم المواطنين الذين دفعوا ثمن العربية بالكامل قبل تاريخ ١٢ أبريل٢٠٢٢ بالسعر المعلن وقت الحجز.

ووضعت الشركة اليابانية المعتصمين أما خيارين وهما أن يتم توفير سيارات لهم ولكن سوف يكون التعامل بسعر 30 جنيه للدولار الوحد أو، رد المبلغ بالجنيه المصري ومضاف إليه 18% فائدة سنوية تحسب من تاريخ سداد أول دفعة حجز حتى تاريخ 18 مايو 2022

وقفز سعر فئة السيارات المتوسطة من نحو 250 إلى 350 ألف جنيه لتصبح 700 ألف جنيه وذلك خلال الأيام القلية الماضية