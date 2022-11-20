انت الان تتابع خبر اختبار شهر نوفمبر 2022 .. نكشف عن موعد انطلاقها في المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت عدد من المدارس في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، من وضع جدول اختبار شهر نوفمبر 2022، التي سوف يتم عقدها لطلاب سنوات النقل خلال الفترة القادمة.من المقرر أن يبدأ اختبار شهر نوفمبر 2022 يوم الأثنين الموافق 28 من الشهر الجاري، وذلك لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي في كافة أنحاء الجمهورية، حيث سوف تكون مده عبارة عن حصة دراسية، سوف يكون بواقع 10 أسئلة من نظام الاختيار من متعدد بواقع درجة لكل سؤال لتكون نتيجته 10 درجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من هذه الاختبارات هي قياس مستوي الفهم للطلاب خلال المقررات الدراسية التي تم تدريسها طوال الشهر الحالي.