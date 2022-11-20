انت الان تتابع خبر زيادة أسعار المقررات التموينية بداية من شهر ديسمبر .. التموين تصدر القرار النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على زيادة أسعار المقررات التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبلوأوضحت وزارة التموين أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنه لا نيه مطلقاً حتي إلي فرض زيادة أسعار المقررات التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة عن مفاجأة لجميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية والتي تتمثل في إضافة الأرز البلدي بعد ما تم جمعه من الفلاحين لصالح السلع التموينية، مشيرة أنه سوف يتم تحديد أسعار هذا الأرز فور الانتهاء من طرحه؛ حيث إن النوع المطروح الآن هو الأرز المستورد ويباع بـ١٠ جنيهات.