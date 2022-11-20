السياحة: غرفة فندقية بأسعار مخفضة لمشجعي كأس العالم الزائرين لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والاثار، أن ما حدث في شرم الشيخ من تنظيم وإنجاز جهد الدولة بأكملها وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، موضحة أن دورهم كان الاشراف والمتابعة على جودة الخدمات المقدمة خلال فعاليات المؤتمر.

وأضافت الدكتور سها بهجت، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، كانت توجد لجنة مشكلة مهمتها تتابع كل أماكن الاقامة والأماكن السياحية في شرم الشيخ، موضحة أن هذه اللجنة مشكلة من فريق عمل من وزارة السياحة وتابع يوميا رفع وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف قمة المناخ وحركة السياحة.

وعن التفاعل مع إقامة كأس العالم في قطر، أشارت الدكتور سها بهجت، إلى أنهم قدموا تخفيضات 50% لجميع الزائرين الذين يحملون بطاقة هيا على المزارات السياحية والأثارية، فضلا عن تقديم غرف الفنادق بأسعار مخفضة لمشجعي كأس العالم والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لنقل المشجعين الراغبين في زيارة مصر خلال كأس العالم.