الزملوط: الاتفاق على إنشاء فندق بيئى بمنطقة الكثبان الرملية ببئر جناح



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده مخيم بئر جناح السياحى بالخارجة الشهير بالآبار الكبريتية وأنشطة الدفن بالرمال، يرافقه غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ووفد الأطباء المصريين والأوروبيين الذين يزوروا المحافظة فى إطار خطة التسويق للسياحة العلاجية فى المحافظة. كما زار الوفد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيدين بما يُقدم من خدمات، كما أكدوا على تقديم كافة أوجه التعاون فى علاج حالات التأخر الذهنى وأمراض الجهاز العصبى وتدريب الكوادر المصرية على علاج تلك الحالات من خلال منظومة العلاج عن بُعد.

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