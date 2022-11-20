الأوقاف تعلن انطلاق أول مجلس لقراءة وشرح أحاديث كتاب «الموطأ»

جدة - نرمين السيد - انطلق اليوم الأحد أول مجلس لقراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس "رحمه الله" بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.





جاء ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة. وجرت الفعاليات بحضور ثمانية من كبار الفقهاء وهم: الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد نصر دسوقى اللبان أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور صبحى ربيع وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقى أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وبحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

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