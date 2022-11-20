حياة كريمة فى الغربية.. نسب الأعمال تخطت 80% بقرى زفتى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية طارق رحمى، أن قرية نهطاى من أكثر القرى التى أوشكت فيها مشاريع المبادرة على الانتهاء، حيث سجلت مشاريع "المجمع الخدمى الحكومى، المجمع الزراعى البيطرى، وحدة الحماية المدنية، وحدة الإسعاف، نقطة الشرطة، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى" نسبة إنجاز أعمال بلغت 100%.





جاء ذلك خلال تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجارى تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك فى جولة موسعة إمتدت من السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء، وشملت متابعة المشروعات فى 10 قرى بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد المشروعات فى قرية نهطاى، حيث تابع موقع العمل بمركز شباب نهطاى والذى بلغت نسب إنهاء الأعمال به 72%، كما تفقد مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تسير بها الأعمال بوتيرة سريعة، حيث بلغت نسب أنهاء الأعمال بها 60%.

وتابع المحافظ جولته فى قرية حنون والتى تفقد فيها مركز شباب حنون إلى جانب متابعة مواقع العمل فى قرية دمنهور الوحش والتى تفقد فيها السوق الحضارى والذى بلغت نسبته 60%، كما تفقد أعمال التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة والتى بلغت نسبة الإنجاز 70% إلى جانب تفقد محطة دمنهور الرئيسية ومستشفى معالجة الإدمان.

واستكمل رحمى جولته بتفقد الأعمال فى قرية سنبو الكبرى والتى تابع خلالها أنشاء الموقف النموذجى والذى قارب على الانتهاء بنسبة 85%، كما تفقد أعمال إحلال وتجديد نقطة الأطفاء وأعمال رفع كفاءة مركز الشباب والذى بلغت نسبة أنهاء الأعمال به 48%، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة وأعمال التطوير الشامل لمركز طب الأسرة، فضلاً عن تفقد محطة رفع صرف الصحى فى القرية.

وفى قرية ميت الرخا، تفقد المحافظ أعمال إنشاء مركز الشباب والذى بلغت نسبة الإنجاز به 82%، كما تفقد فى القرية ذاتها وحدة معالجة الحديد والمنجنيز ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب بنسبة إنجاز بلغت 20 %، متابعاً جولته فى قرية كفر الزيتون، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز الشباب، كما تفقد أيضا محطة الصرف الصحى بعزبة الست جلفدان.

وفى ذات السياق، تفقد محافظ الغربية فى قرية فرسيس موقع العمل بوحدة طب الأسرة والجارى تطويرها تطوير شامل، حيث بلغت نسبة إنهاء الأعمال بها 16%، إلى جانب إنشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشاريع قرية سندبسط والتى تابع فيها الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى البيطرى، مركز طب الأسرة نقطة الشرطة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء ووحدة الحديد والمنحنيز، فضلا عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز الشباب بنسبة 55% وأعمال إنشاء السوق الحضارى، والذى قارب على الإنجاز بنسبة 98%.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الغربية محطة سكة حديد السملاوية ونقطة إسعاف زفتى.