بثنائية نظيفة.. منتخب الإكوادور يفوز على قطر في افتتاح كأس العالم 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:39 مساءً - حقق منتخب الإكوادور، الفوز على نظيره منتخب قطر، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة الافتتاحية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "البيت" بمدينة الخور.

أحرز إنر فالينسيا الهدف الأول لصالح منتخب الإكوادور عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 16 من زمن المباراة.

ثم أضاف فالينسيا ثانى أهداف منتخب الإكوادور في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وألغى الحكم الإيطالى دانيلي أورساتو هدفا سجله إنر فالينسيا بالدقيقة 3 من زمن المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى التسلل.

وجاء تشكيل منتخب قطر ضد الإكوادور، كالتالى:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: همام الأمين، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

فيما ضم تشكيل منتخب الإكوادور الأساسى كل من:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع:أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس -بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان

خط الوسط: جيجسون مينديز - مويسيس كايسيدو - جونزالو بلاتا - روماريو إبارا

خط الهجوم: فالنسيا، مايكل إسترادا

قطر ضد الإكوادور

وينافس منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، في المجموعة الأولى بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي تضم بجانبهما منتخبي هولندا والسنغال.

ويلتقى منتخب هولندا مع السنغال في المواجهة الأخرى بالمجموعة الأولى، والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غدا الاثنين، على ستاد "الثمامة" الذى يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

وسجل المنتخب القطرى، بقيادة مدربه الإسباني فليكس سانشيز، ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم، حيث حجز مقعده باعتباره البلد المستضيف للبطولة.

فيما شارك منتخب الإكوادور فى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة فى تاريخه، بعدما سبق له المشاركة فى 3 نسخ مونديالية سابقة أعوام 2002، 2006، و2014.

وتأهلت الإكوادور لنهائيات مونديال 2022، بعدما احتلت المركز الخامس في الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة، بعدما جمع 26 نقطة من 18 مباراة.