وزير التنمية المحلية: نسعى لتمكين العاملين بالمحليات علميا وتكنولوجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:39 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمركز.

وأجرى وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمركز سقارة لمتابعة مشروع التطوير، الذي تم تنفيذه بالمركز خلال الفترة الماضية لمعامل الحاسب وقاعات وورشة العمل، وقاعات التدريب والمبني السكني، الذي تم تجديده، ومباني الخدمات والمطعم وأماكن الإقامة والإعاشة للمتدربين المترددين على المركز من الوزارة، والمحافظات على مدار العام.

وأشاد "آمنة" بإمكانيات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنمية وصقل مهارات العاملين بالادارة المحلية، بما يسهم في تحسين طرق وأساليب أداء العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى سعي الوزارة المستمر لتمكين العاملين بالمحليات من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي، والإلمام بأساليب العمل، في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي خلال الفترة المقبلة، اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات، وهناك تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبعض الجهات التدريبية الآخرى بالدولة، لرفع كفاءة العاملين بالمحليات.