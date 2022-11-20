طقس خريفى مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غدا الإثنين (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الأحد - أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 18

دمنهور 26 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 18

دمياط 25 17

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 17

شلاتين 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 16

وادى النطرون 27 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 25 12

العريش 27 15

رفح 26 16

الطور 27 15

كاترين 22 07

رأس سدر 27 16

نخل 26 07

طابا 26 15

نويبع 27 17

حلايب 27 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 14

المنيا 27 12

أسيوط 28 11

سوهاج 29 14

قنا 31 15

الأقصر 32 14

أسوان 33 16

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 31 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 35 25

المدينة 31 18

الرياض 23 11

المنامة 23 18

أبوظبى 28 22

الدوحة 26 17

الكويت 25 12

دمشق 21 04

بيروت 26 16

عمان 23 09

القدس 24 12

غزة 29 13

بغداد 29 10

مسقط 27 19

صنعاء 23 06

الخرطوم 37 19

طرابلس 19 08

تونس 20 12

الجزائر 19 12

الرباط 21 10

نواكشوط 35 17

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 18 07

إسطنبول 19 11

إسلام آباد 31 08

نيودلهى 29 12

جاكرتا 35 25

بكين 13 02

كوالالمبور 32 24

طوكيو 18 12

أثينا 19 11

روما 16 13

باريس 06 04

مدريد 11 00

برلين 01 01-

لندن 07 05

مونتريال 02- 09-

موسكو 05- 06-

نيويورك 03 03-

واشنطن 10 03-

أديس أبابا 26 06