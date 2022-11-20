محافظ كفر الشيخ: توزيع 12 طن لحوم أضاحى على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأحد، أن مديريتى الأوقاف، والتضامن بكفر الشيخ، تسلمتا طنين من لحوم الأضاحى البلدية، كدفعة سادسة، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 12 طن لحوم أضاحى، لتوزيعها على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية.





وشدد نور الدين على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مضيفا أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، وذلك بإشراف وكيل وزارة التضامن السيد مسلم، بالتعاون مع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمد يونس.

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